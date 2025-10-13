Bliski Wschód
Bliski Wschód

Przełom na Bliskim Wchodzie. Hamas uwalnia izraelskich zakładników

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Hamas uwalnia przetrzymywanych od października 2023 roku izraelskich zakładników. W pierwszej grupie znalazło się siedem osób, które zostały przekazane pracownikom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - potwierdził agencji Reutera urzędnik zaangażowany w sprawę. Uwolnienie tych ludzi było jednym z warunków pierwszej fazy rozejmu w działaniach zbrojnych na Bliskim Wschodzie.

article cover
INTERIA.PL

Reuters powoływał się na doniesienia izraelskich mediów, które wskazywały, że oddział Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w poniedziałek rano przybył na miejsce pierwszego uwolnienia więźniów Hamasu w Gazie.

Działania te poprzedziło opublikowanie przez palestyńską organizację terrorystyczną listy 20 zakładników, którzy odzyskają wolność.

W sumie Hamas w październiku 2023 roku porwał 251 obywateli Izraela. Większość z nich nie przeżyła.

Więcej informacji wkrótce.

Zobacz również:

Demonstranci z wizerunkami zakładników Hamasu (zdj. ilustracyjne)
Bliski Wschód

To oni mają przyjąć ciała zakładników Hamasu. Wskazują największą obawę

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła
Dwukadencyjność w samorządach. Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń": Kształtuje się większośćPolsat NewsPolsat News

Najnowsze