Przełom na Bliskim Wchodzie. Hamas uwalnia izraelskich zakładników

Hamas uwalnia przetrzymywanych od października 2023 roku izraelskich zakładników. W pierwszej grupie znalazło się siedem osób, które zostały przekazane pracownikom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - potwierdził agencji Reutera urzędnik zaangażowany w sprawę. Uwolnienie tych ludzi było jednym z warunków pierwszej fazy rozejmu w działaniach zbrojnych na Bliskim Wschodzie.