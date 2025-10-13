Przełom na Bliskim Wchodzie. Hamas uwalnia izraelskich zakładników
Hamas uwalnia przetrzymywanych od października 2023 roku izraelskich zakładników. W pierwszej grupie znalazło się siedem osób, które zostały przekazane pracownikom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża - potwierdził agencji Reutera urzędnik zaangażowany w sprawę. Uwolnienie tych ludzi było jednym z warunków pierwszej fazy rozejmu w działaniach zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
Reuters powoływał się na doniesienia izraelskich mediów, które wskazywały, że oddział Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w poniedziałek rano przybył na miejsce pierwszego uwolnienia więźniów Hamasu w Gazie.
Działania te poprzedziło opublikowanie przez palestyńską organizację terrorystyczną listy 20 zakładników, którzy odzyskają wolność.
W sumie Hamas w październiku 2023 roku porwał 251 obywateli Izraela. Większość z nich nie przeżyła.
Więcej informacji wkrótce.