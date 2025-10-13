Bliski Wschód
Bliski Wschód

Donald Trump złamał protokół w Izraelu. Wszystko wychwyciły kamery

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Donald Trump złamał protokół dyplomatyczny niedługo po wylądowaniu w Izraelu, gdzie gości podczas przełomowej wymiany zakładników. Wbrew zasadom zaprosił do swojej limuzyny izraelskiego premiera Binjamina Netanjahu, z którym wspólnie udali się do budynku parlamentu. Na taki krok Trump zdecydował się wcześniej podczas innego istotnego spotkania na szczycie - z Władimirem Putinem.

Donald Trump wraz z Binjaminem Netanjahu w prezydenckiej "bestii"
Donald Trump wraz z Binjaminem Netanjahu w prezydenckiej "bestii"JACK GUEZAFP

W skrócie

  • Donald Trump przyleciał do Izraela, gdzie złamał protokół dyplomatyczny, zapraszając izraelskiego premiera do wspólnej jazdy limuzyną.
  • Nastąpiła wymiana zakładników między Hamasem a Izraelem - Hamas uwolnił izraelskich zakładników, a Izrael przygotowuje się do zwolnienia palestyńskich więźniów.
  • Wymiana więźniów i zakładników to część pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Donald Trump przyleciał do Izraela, gdzie w życie wchodzą pierwsze postanowienia planu pokojowego dla Strefy Gazy. Niedługo po opuszczeniu pokładu samolotu złamał protokół dyplomatyczny, zapraszając do prezydenckiej limuzyny premiera Izraela.

W sieci pojawiło się nagranie polityków, którzy wspólnie jadą z lotniska do budynku izraelskiego parlamentu.

Zobacz również:

Rozejm w Strefie Gazy. Przełomowy dzień, wymiana zakładników. Trump złamał protokół
Bliski Wschód

Rozejm w Strefie Gazy. Przełomowy dzień, wymiana zakładników. Trump złamał protokół

    Netanjahu nie jest pierwszy. Wcześniej z Trumpem podróżował Putin

    Protokół nakazuje, aby podczas wizyt tego typu światowi przywódcy podróżowali osobnymi samochodami. Binjamin Netanjahu nie jest jednak pierwszym przedstawicielem innego państwa, którego amerykański prezydent zaprosił do samochodu.

    Trump postąpił podobnie, kiedy w Stanach Zjednoczonych gościł Władimir Putin. Podczas wizyty na Alasce prezydencką "Bestią" - tak nazywa się opancerzonego cadillaca - rosyjski prezydent podróżował razem z amerykańskim przywódcą.

    Zobacz również:

    Donald Trump zabrał głos w Knesecie
    Bliski Wschód

    Owacje na stojąco dla Trumpa w Izraelu. "Wojna się skończyła"

    Adrianna Rymaszewska
    Adrianna Rymaszewska

      Strefa Gazy. W życie weszła pierwsza faza rozejmu. Hamas uwolnił zakładników

      Hamas uwolnił przetrzymywanych od października 2023 roku izraelskich zakładników, co stanowiło podstawowy warunek rozejmu w Strefie Gazy. Izraelscy zakładnicy zostali wypuszczeni w dwóch grupach - pierwsza liczyła siedem osób, druga 20.

      Władze Izraela potwierdziły, że wszyscy zakładnicy zostali przekazani izraelskiej armii. Zgodnie z ustaleniami pokojowymi strona izraelska z kolei przygotowuje się do uwolnienia 1966 palestyńskich więźniów.

      Około 1700 zatrzymanych zostanie odesłanych do Gazy, gdzie zostali aresztowani. Reuters podaje, że pozostałych ok. 250 palestyńskich więźniów, skazanych na dożywocie, trafi na Zachodni Brzeg, do Jerozolimy lub zostanie poddanych banicji.

      Zobacz również:

      Emmanuel Macron jednym z przywódców, komentujących plan Donalda Trumpa
      Świat

      Świat reaguje na plan Trumpa. "Hamas nie ma wyjścia"

      Dagmara Pakuła
      Dagmara Pakuła
      Porozumienie lewicy i PSL w sprawie związków partnerskich? Kotula w ''Graffiti'': Tekst ustawy znam tylko ja i posłanka PasławskaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze