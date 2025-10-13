W skrócie Donald Trump przyleciał do Izraela, gdzie złamał protokół dyplomatyczny, zapraszając izraelskiego premiera do wspólnej jazdy limuzyną.

Nastąpiła wymiana zakładników między Hamasem a Izraelem - Hamas uwolnił izraelskich zakładników, a Izrael przygotowuje się do zwolnienia palestyńskich więźniów.

Wymiana więźniów i zakładników to część pierwszej fazy rozejmu w Strefie Gazy.

Donald Trump przyleciał do Izraela, gdzie w życie wchodzą pierwsze postanowienia planu pokojowego dla Strefy Gazy. Niedługo po opuszczeniu pokładu samolotu złamał protokół dyplomatyczny, zapraszając do prezydenckiej limuzyny premiera Izraela.

W sieci pojawiło się nagranie polityków, którzy wspólnie jadą z lotniska do budynku izraelskiego parlamentu.

Netanjahu nie jest pierwszy. Wcześniej z Trumpem podróżował Putin

Protokół nakazuje, aby podczas wizyt tego typu światowi przywódcy podróżowali osobnymi samochodami. Binjamin Netanjahu nie jest jednak pierwszym przedstawicielem innego państwa, którego amerykański prezydent zaprosił do samochodu.

Trump postąpił podobnie, kiedy w Stanach Zjednoczonych gościł Władimir Putin. Podczas wizyty na Alasce prezydencką "Bestią" - tak nazywa się opancerzonego cadillaca - rosyjski prezydent podróżował razem z amerykańskim przywódcą.

Strefa Gazy. W życie weszła pierwsza faza rozejmu. Hamas uwolnił zakładników

Hamas uwolnił przetrzymywanych od października 2023 roku izraelskich zakładników, co stanowiło podstawowy warunek rozejmu w Strefie Gazy. Izraelscy zakładnicy zostali wypuszczeni w dwóch grupach - pierwsza liczyła siedem osób, druga 20.

Władze Izraela potwierdziły, że wszyscy zakładnicy zostali przekazani izraelskiej armii. Zgodnie z ustaleniami pokojowymi strona izraelska z kolei przygotowuje się do uwolnienia 1966 palestyńskich więźniów.

Około 1700 zatrzymanych zostanie odesłanych do Gazy, gdzie zostali aresztowani. Reuters podaje, że pozostałych ok. 250 palestyńskich więźniów, skazanych na dożywocie, trafi na Zachodni Brzeg, do Jerozolimy lub zostanie poddanych banicji.

