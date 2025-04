Ostatnie słowa papieża. Wypowiedział je tuż przed śmiercią

- Dziękuję, że zabrałeś mnie na Plac - to jedne z ostatnich słów, jakie wypowiedział papież - informują watykańskie media. Były one skierowane do osobistego asystenta medycznego Franciszka, Massimiliano Strappettiego, który zachęcił Ojca Świętego do ostatniego przejazdu papamobile w Wielkanocną Niedzielę.