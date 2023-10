Spotkanie przywódców mocarstw na horyzoncie. Dla Putina oznacza to jedno

Prezydent USA Joe Biden może spotkać się wkrótce z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, co dla prezydenta Rosji Władimira Putina będzie ciosem. Zdaniem jednego z analityków tym samym posypią się bowiem jego plany dotyczące budowy wielobiegunowego świata, w którym Federacja Rosyjska odgrywa istotną rolę, a Stany Zjednoczone nie dominują. Tymczasem zdaje się, że na szczycie Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku dojdzie do rozmowy między przywódcami dwóch mocarstw, a Władimir Putin, który usilnie zabiega o uwagę Chin, nie będzie miał po prostu nic do powiedzenia.