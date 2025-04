Kolegium Kardynalskie liczy 252 kardynałów , ale p rawo głosu w najbliższym konklawe będzie miało 135 z nich - to ci, którzy nie ukończyli 80 roku życia. Jednak to nie liczba elektorów jest najważniejsza, ale to skąd pochodzą i jakie jest ich spojrzenie na współczesny Kościół.

A papież Franciszek szczególnie upodobał sobie powoływanie do Kolegium Kardynalskiego duchownych z krajów, w których katolicy stanowią mniejszość. Nominacje były też wyraźnym znakiem, że Franciszek chciał powrotu do źródła, kościoła apostolskiego, w którym klerykalizm jest postrzegany jako zło. Czy ten duch zmian przetrwa konklawe?

Jako młody jezuita Jorge Bergoglio chciał zostać misjonarzem w Japonii, jednak uniemożliwiła mu to choroba. Kiedy w 2019 r., już jako papież Franciszek, przyleciał do "Kraju Kwitnącej Wiśni" kardynał Jean Hollerich w rozmowie z japońską telewizją publiczną podkreślał, że ta wizyta jest "spełnieniem marzeń Ojca Świętego".

Za papieża Franciszka w Kolegium Kardynalskim zwiększyła się do 21 lista krajów, które po raz pierwszy doczekały się kardynałów. Tak było w przypadku Timoru Wschodniego, jednego z najmłodszych państw świata, a zarazem najbardziej katolickiego w całej Azji. W 2022 r. kardynałem został 58-letni salezjanin Virgilio do Carmo da Silva . Innym przykładem jest Republika Zielonego Przylądka, gdzie kardynalskie insygnia otrzymał Arlindo Gomes Furtado .

- Po papieżu zostanie przede wszystkim to, co napisał w "Evangelii Gaudium", o rewolucji czułości. O przeżywaniu bliskości w Kościele. To była taka złota nić całego pontyfikatu, która pod koniec, szczególnie w ostatnich latach, doprowadziła do wykształcenia się idei synodalności. Oczywiście ona nie jest nowa w Kościele. Synodalność, którą papież Franciszek rozumiał jako pewną kulturę odnoszenia się do siebie wszystkich członków Kościoła. W duchu miłości, akceptacji i przebaczenia, ale najbardziej słuchania Boga - mówi Interii ksiądz Robert Woźniak, profesor nauk teologicznych, który podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie był tłumaczem papieża Franciszka.