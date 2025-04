Rzecznik Kremla powiedział, że jest to "złożony temat", który prezydent Władimir Putin "jest gotowy omówić".

Inicjatorem wstrzymania ataków jest Wołodymyr Zełenski . - Ukraina proponuje Rosji zawieszenie ataków przy pomocy dronów i rakiet dalekiego zasięgu na infrastrukturę cywilną przez co najmniej 30 dni, z możliwością przedłużenia tego okresu - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy.

- W idealnym przypadku zatrzymamy to. Ale jeśli z jakiegoś powodu jedna ze stron bardzo to utrudni, po prostu powiemy: Jesteście głupcami. Jesteście głupcami, jesteście okropnymi ludźmi i po prostu odpuszczamy - dodał Trump.

Mimo to prezydent USA wyraził optymizm i nadzieję, że uda mu się doprowadzić do zakończenia konfliktu, twierdząc, że są na to "duże szanse".