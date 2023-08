W środę Platforma Obywatelska zorganizowała Radę Krajową, podczas której zatwierdzone zostaną listy wyborcze KO do Sejmu i Senatu. Poza znanymi politykami Platformy, w tym jej przewodniczącym Donaldem Tuskiem, na wydarzeniu pojawiły się osoby dotychczas niezwiązane z tą partią.

Do Sejmu wystartują m.in. szef AgroUnii Michał Kołodziejczak oraz jego środowisko polityczne, były RPO Adam Bodnar, który ma startować do Senatu, niezależna posłanka Karolina Pawliczak, dawniej w Lewicy oraz Apoloniusz Tajner, były trener narciarski i szef Polskiego Związku Narciarskiego oraz Bogusław Wołoszański, dziennikarz zajmujący się tematyką historyczną.

Największe emocje wśród polityków wzbudziła niepoodziewana kandydatura lidera AgroUnii.

Premier: Zdradziliście polską wieś

Wybór kandydatów opozycji skomentował premier Mateusz Morawiecki: "Zdradziliście Polską Wieś. Teraz na listach macie sympatyka Putina. Komu służycie?" - napisał.

"Kreml się cieszy. Tusk i Kołodziejczak. A nie mówiłem?"- stwierdził z kolei wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, którego sprzeczka z liderem AgroUnii odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale również w Rosji.

Politycy PiS udostępniają też masowo wypowiedź Kołodziejczaka, w której lider AgroUnii mówił, że Donald Tusk "cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu" i zrobił z Polski "kraj koczowniczy", z którego ludzie "musieli wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, do Irlandii".

Kinga Gajewska: Wiosłujemy w tę samą stronę

Politycy Koalicji z entuzjazmem witają nowych sojuszników.

"Rolnicy zasługują na poważne traktowanie, a nie na kłamstwa Kowalczyka i krzyki Kowalskiego. Agrounia na pokładzie Koalicji Obywatelskiej!" — napisała na Twitterze posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"Od dziś razem na pokładzie! Wiosłujemy w tę samą stronę" - dodała posłanka Kinga Gajewska.

Michał Kołodziejczak: Stan wyższej konieczności

Sam Kołodziejczak twierdzi, że jego start z list KO to "stan wyższej konieczności", zrobi wszystko, by "odbić wieś PiS-owi" oraz że interesuje go "tylko i wyłącznie zwycięstwo."

"Zaczyna się nowa, nieszablonowa akcja, bo w Polsce trzeba zmian, zbyt dużo spraw w Polsce jest do zrobienia. Polska będzie silna i suwerenna jedynie siłą i suwerennością wszystkich swoich obywateli, wszystkich wolnych Polaków. AGROunia pozostaje AGROunią" - przekazał.

Donald Tusk o debiutantach: "Wasz widok jest najmocniejszym komunikatem"

Podczas prezentacji list Donald Tusk tłumaczył, że w polityce potrzeba zarówno autorytetów, jak i nowych ludzi z różnych dziedzin i stron życia politycznego. Wskazał na stojącą na scenie grupę ludzi - To jest reprezentacja grupy ponad ćwierć tysiąca debiutantów na naszych listach. Kiedy mówię debiutantki, debiutanci, to mówię o ludziach w różnym wieku, mówię o kobietach i mężczyznach różnych zawodów, raczej młodszych niż w moim wieku, ale to są ludzie, którzy zdecydowali się po raz pierwszy wejść na centralną scenę polityczną.

Przewodniczący PO mówił, że debiutujący "nie szukają prostej drogi kariery" i "nie są jedynkami na listach". Określił ich jako "wielką armię ludzi dobrej woli z sercami wypełnionymi Polską".

- Tak wielu ludzi zdecydowało się powiedzieć: nie, dosyć, nie będziemy pozwalać dłużej na rujnowanie naszej ojczyzny - mówił Tusk - Potrzebujemy ludzi odważnych, Polska potrzebuje waszej odwagi i determinacji - zwrócił się do zgromadzonych.

Donald Tusk mówił też o zachowaniu parytetu płci na listach Koalicji Obywatelskiej - Znaleźliśmy dla kobiet i mężczyzn na naszych listach dokładnie tyle samo miejsca (...) Udało się uzyskać unikatową w Polsce równowagę płci "48-52" - mówił o procentowej proporcji płci kandydatów - Panie wymagają rzeczywistego wsparcie w polskiej polityce - dodał.

