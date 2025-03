"Nie mogę się doczekać". Wiceprezydent USA odkrywa karty

W poniedziałek mówiło się, że na wyspę poleci żona polityka Usha Vance oraz doradca Donalda Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz . Według niektórych doniesień miała to być "prywatna wycieczka", jednak Vance swoim wtorkowym oświadczeniem zdaje się rozwiewać wątpliwości.

Vance stwierdził w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu, że wizyta jego żony Ushy wzbudziła tyle podekscytowania, że "nie chce, by bawiła się tak dobrze sama" i postanowił, że do niej dołączy.

Wiceprezydent oznajmił, że odwiedzi stacjonujących na wyspie żołnierzy Sił Kosmicznych i "sprawdzi, co się dzieje z bezpieczeństwem na Grenlandii" .

- Niestety, przywódcy zarówno w Ameryce, jak i w Danii, ignorowali Grenlandię przez zbyt długi czas . To było złe dla Grenlandii, było również złe dla bezpieczeństwa całego świata. Uważamy, że możemy poprowadzić sprawy w innym kierunku - oznajmił Vance.

Zapowiadana wizyta delegacji USA na Grenlandii została krytycznie przyjęta przez grenlandzkie i duńskie władze . Zdaniem p.o. premiera Grenlandii Mute B. Egede'a wizyta amerykańskiej delegacji to "ingerencja" w wewnętrzne sprawy kraju.

Zdaniem Hansa Engella wypowiedzi o prywatnej wycieczce czy o wyścigach psich zaprzęgów to "niedorzeczne tłumaczenie" . 29 marca Vance ma oglądać wyścig psich zaprzęgów Avannaata Qimussersua, będący ważnym wydarzeniem dla tożsamości Grenlandczyków.

Engell stwierdził, że USA nie wysyłają Mike'a Waltza na Grenlandię bez powodu. - On jest świetnym doradcą i twardym graczem. Jeśli go wyznaczyli, to w celu wysłania grenlandzkim i duńskim politykom mocnego sygnału - powiedział.