Administracja państwowa w regionie Vaestra Goetaland w połowie marca poinformowała o " sensacyjnym znalezisku ", jakiego mieli dokonać robotnicy w mieście Trollhaettan, ok. 70 km na północ od Goeteborga . Urzędnicy na zdjęciu rozesłanym do mediów zaprezentowali rzekomo wykonany ze złota naszyjnik o wadze prawie kilograma.

Szwecja: Sensacyjne znalezisko to podróbka

Media zastanawiały się, do jakiego muzeum powinna trafić starożytna biżuteria oraz jaką nagrodę powinien otrzymać znalazca. Po kilku dniach nastąpił jednak zwrot w sprawie. Urząd w Vaestra Goetaland opublikował nową informację prasową, w której przyznano, że obiekt jest podróbką i nie ma żadnej wartości historycznej ani ekonomicznej. - Ocena techniczna wykazała, że naszyjnik wykonany jest głównie z żelaza, miedzi i cynku - podkreślono.

Przyznano, że zbyt wcześnie oparto się na wstępnej opinii ekspertów . Jak tłumaczono, obręcz wyglądała podobnie do wcześniejszych tego rodzaju znalezisk archeologicznych w tym samym regionie.

Obiekt żartu budowlańców wróci do znalazcy

Sprawę do końca wyjaśniło we wtorek Szwedzkie Radio, którego reporterzy dotarli do pracowników budowy, gdzie znaleziono naszyjnik. Okazało się, że artefakt był przedmiotem dowcipu między robotnikami.