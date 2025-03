We wtorek Stowarzyszenie Katechetów Świeckich (SKŚ) przekazało, że 24 marca wysłało do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu " skargę na rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 26 lipca 2024 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, ponieważ ścieżka prawna w Polsce została wyczerpana".

- Członkowie powstającego Komitetu złożyli w Biurze Podawczym Sejmu 19 marca br. zawiadomienie do Marszałka Sejmu o jego rejestrację. Marszałek Sejmu ma 14 dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o powstaniu KOIU. Przypuszczamy, że nastąpi to najpóźniej 2 kwietnia br. Zaraz potem ruszy zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który nosi potoczną nazwę " Tak dla lekcji religii i etyki w szkole " - poinformowali katecheci.

Zgodnie z przepisami, podpisów musi być co najmniej 100 tys . , żeby projekt mógł być formalnie zgłoszony w Sejmie jako projekt obywatelski. Komitet inicjatywy ma na to trzy miesiące .

Projekt przygotowany został dla stowarzyszenia przez Instytut Ordo Iuris , o czym na początku marca poinformował rzecznik SKŚ Dariusz Kwiecień. Dotyczy on nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy Prawo oświatowe.

SKŚ zaproponowało, by obowiązkowe były dwie godziny religii i etyki w tygodniu. Wymiar mógłby być zmniejszony do jednej godziny tygodniowo jedynie za zgodą właściwego biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego oraz władz zwierzchnich właściwego kościoła lub innego związku wyznaniowego. Lekcje miałyby być obowiązkowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych - z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Rodzic lub pełnoletni uczeń musiałby do 10 lipca każdego roku złożyć oświadczenie o uczęszczaniu na religię zamiast na etykę lub odwrotnie. Mógłby też uczęszczać na oba zajęcia. Regulacje dotyczyłyby szkół publicznych, niepublicznych i prywatnych.