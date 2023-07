AgroUnia i spotkanie z ministrem. "Wściekły Kowalski"

Kowalski powiedział w pewnej chwili, że minister Telus dzwonił do Kołodziejczaka, ale ten miał nie mieć czasu, by odebrać, zaprzeczając tym samym słowom rozmówcy, który podkreśla, że szef resortu unika spotkania z rolnikami.

- Chwila, chwila, pan kłamie, jak zwykle. Nie. Nie. Nie. To ja zadzwoniłem do pana ministra, miał oddzwonić - opisywał lider AgroUnii.

- Nas nie interesuje to pajacowanie, co pan minister robi - odpowiedział Kołodziejczak. Kowalski zaapelował, by nie obrażać szefa resortu, bo "twardo walczy o polski interes". I tym razem słychać było śmiech zgromadzonych.

- Ja rozumiem, że macie kampanię wyborczą, ale... - nie dokończył Kowalski, bo przerwał mu lider AgroUnii: "to wy jesteście w czasie kampanii, my bronimy ludu ".

Kowalski do Kołodziejczaka: Jesteś podnóżkiem Tuska

- To co, wy, przepraszam, jesteście z Donaldem Tuskiem ? - zapytał Kowalski, a zgromadzeni zaczęli krzyczeć "hańba". - Hańba, że chcą zabrać sześć miliardów złotych - dodał polityk koalicji rządzącej.

Kłótnia Kołodziejczaka z Kowalskim. "Janusz, przeginasz"

- Gdyby Lech Kaczyński żył, nigdy by na to nie pozwolił. W grobie się przewraca. Niszczycie polskie rolnictwo (...). Janusz, przeginasz, Janusz, przeginasz (...) Do pracy i się zamknij, człowieku - mówił Kołodziejczak, gdy Kowalski wciąż nawiązywał do Tuska.