Wybory do Europarlamentu. Partia Marine Le Pen nie wyklucza współpracy z Prawem i Sprawiedliwością

W rozmowie z PAP Jean-Paul Garraud podkreślił, że - mimo różnic - widzi przestrzeń do współpracy z niektórymi ugrupowaniami, które są dziś zrzeszone w EKR. Te bowiem zgadzają się z jego partią co do spraw "kluczowych", a taką jest "walka o suwerenność" poszczególnych państw członkowskich. - To nie tylko Bracia Włosi oraz PiS, ale także część Europejskiej Partii Ludowej (EPL) - powiedział.