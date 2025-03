Kubańskie ministerstwo ds. energii i kopalń ogłosiło w serwisie X, że awaria doprowadziła do spadku produkcji prądu w zachodniej części kraju, co pociągnęło za sobą "załamanie narodowego systemu elektrycznego". "Trwają prace w procesie przywracania" energii - dodano.

Niezależny portal 14ymedio pisze o "totalnym blackoucie" , w wyniku którego "po raz kolejny kraj całkowicie pogrążył się w ciemnościach". Źródła portalu potwierdziły brak zasilania w wielu miastach i prowincjach. To pierwszy tak rozległy blackout w tym roku - ocenił 14ymedio.

Kuba od wielu miesięcy boryka się z poważnym kryzysem energetycznym , brakami paliw i niedoborem mocy w sieci elektrycznej. Od października do grudnia 2024 roku kilkakrotnie zdarzały się całkowite blackouty, a częste przerwy w dostawach prądu pogłębiały niezadowolenie mieszkańców i stawały się przyczyną protestów .

Jak zauważył dziennik "Granma", główny organ prasowy Komunistycznej Partii Kuby, nasilające się niedobory kawy to efekt spadku produkcji wywołanego brakiem rąk do pracy na plantacjach, zjawiska, jak dodaje gazeta niespotykanego w pierwszych latach po Rewolucji Kubańskiej.

Według danych kubańskiego resortu rolnictwa do połowy dekady lat 70. XX wieku roczna produkcja kawy spadła do poziomu 20 tys. ton, aby następnie sukcesywnie maleć do poziomu 10 tys. ton w 2022 r. Obecnie szacowana jest na niespełna 6 tys. ton rocznie.