Rozmowy pokojowe. Europejscy dyplomaci lecą do USA, chcą zawalczyć o pozycję

Niemiecki dziennik, powołując się na źródło w kręgach dyplomatycznych Berlina wskazał, że do Białego Domu oddelegowany został doradca do spraw bezpieczeństwa Niemiec Jens Plötner. Wielka Brytania wysłała z kolei Jonathana Powella , również doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego. Francja postawiła na dyplomatę Emmanuela Bonne .

Podobne informacje na temat podróży trzech europejskich polityków do Waszyngtonu podaje również Politico.

Jeszcze przed miesiącem europejscy przywódcy wyrażali obawy , że jako sojusznicy Ukrainy nie zostaną uwzględnieni podczas rozmów pokojowych. W tym tygodniu doszło do serii kolejnych spotkań, a liderzy ze Starego Kontynentu, widząc tempo działania Stanów Zjednoczonych , postanowili zareagować, udając się - jak wynika z medialnych doniesień - do Waszyngtonu.

W czwartek wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff udał się do Moskwy, gdzie odbył spotkanie z Władimirem Putinem. Miał on poinformować rosyjskiego przywódcę o szczegółach wtorkowych rozmów w Arabii Saudyjskiej między delegacjami USA i Ukrainy. Prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał w mediach społecznościowych, że było to "dobre i produktywne" spotkanie.