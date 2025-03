Portal tygodnika "Spiegel" ocenia, że lider CDU Friedrich Merz ma teraz szansę przeforsować swój pakiet w Bundestagu - "i może za to podziękować Zielonym . On sam musi się jeszcze wiele nauczyć. I to jak najszybciej".

"Nie wynika to jednak z tego, jak zręcznie Merz zaaranżował sprawę. Najpierw nie rozmawiał z Zielonymi, ale praktycznie zakładał ich zgodę. Następnie skontaktował się i zostawił wiadomość na poczcie głosowej. Z tego, co wiadomo, nie zrobił zbyt dobrego wrażenia w rozmowach wewnętrznych, delikatnie mówiąc" - czytamy.

"W rzeczywistości jest to absolutnie konieczne. W przeciwnym razie ryzykowaliby, że przejdą do historii jako partia, która pogrążyła Europę w najgłębszym kryzysie bezpieczeństwa od 1945 r. - ponieważ poczuli się urażeni (...)". Zdaniem "SZ", "byłaby to katastrofa dla Niemiec i Europy". "Bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym. To trudne, brutalnie wymagające czasy (...)" - stwierdza dziennik.