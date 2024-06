We wtorek o godz. 12 ma się rozpocząć protest rolników w Brukseli . Pierwsi demonstranci spoza kraju już od wczesnych godzin porannych mają przyjeżdżać traktorami do Brukseli, w związku z czym tamtejsze media ostrzegają przed spodziewanymi utrudnieniami na drogach, które mogą potrwać nawet do późnego popołudnia.

Protest rolników, którzy chcą wyrazić swój sprzeciw wobec unijnych przepisów, organizowany jest na kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Co więcej, w tym czasie - jak wynika z medialnych doniesień - na demonstracji pojawić ma się Jarosław Kaczyński .

Bruksela. Protest rolników. Na kilka dni przed eurowyborami

Jednak nie wszyscy opowiadają się za protestem na kilka dni przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Rzecznik Walońskiej Federacji Rolnictwa przekazał, że stowarzyszenie nie weźmie udziału w demonstracji, ponieważ uważa, że to nie jest odpowiedni moment. W oświadczeniu stwierdził, że spowodowane jest to opóźnieniami w pracach rolniczych ze względu na pogodę oraz zbliżające się wybory. "Jest za późno, by przekonać obecny rząd do zmiany polityki i za wcześnie na wyjaśnianie naszych argumentów następnemu" - podkreślono.