Cztery dni wcześniej podobną informację podał "Wprost". Według doniesień tygodnika wszystko zależy od wyniku w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jeśli nie pójdą one po myśli Jarosława Kaczyńskiego to w formacji dojdzie do szeroko dyskusji na temat zmiany nazwy oraz postawienie na "nowe" twarze. W partii pojawią się także "żądania" rozliczeń.

