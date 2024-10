Politycy Konfederacji pod rękę z Marine Le Pen i Viktorem Orbanem

Dwoje europosłów Konfederacji: Anna Bryłka i Tomasz Buczek dołączyło do frakcji Patrioci dla Europy, do której należy m.in. Marine Le Pen i Viktor Orban. - Negocjacje trwały bardzo długo. Pamiętano nam związki z panem Januszem, co nie pomagało. Bardzo się cieszę, że ostatecznie udało się nam sfinalizować rozmowy - mówi Interii Anna Bryłka z Konfederacji.