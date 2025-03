Do sieci trafiło nagranie, na którym uchwycono moment przybycia Vance'a do loży. Wówczas na dole sali rozległo się głośne buczenie i gwizdanie .

Jak podaje "The Times" trwało to około pół minuty. Na filmie widać też reakcję J. D. Vance'a - wiceprezydent USA uśmiechnął się i pomachał do publiczności. Mimo takiego przyjęcia para została na całym koncercie.