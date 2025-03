Rosjanie radykalnie zmieniają podejście do USA. W tle ruchy Trumpa

Rosjanie zaczęli mieć dużo lepszy stosunek do Stanów Zjednoczonych - wynika z badania rosyjskiej niezależnej pracowni Centrum Lewady. Około 30 proc. ankietowanych Rosjan przyznało, że jest pozytywnie nastawionych do USA. W porównaniu do poprzedniego badania zmiana jest znacząca. Według Centrum Lewady stało się tak po powrocie do władzy Donalda Trumpa.