"Jutro będę miał dla ciebie wieści" - to druga część wpisu Donalda Tuska , w którym odniósł się do głośnej wypowiedzi Jessego Eisenberga .

"Widzę go na linii frontu" - skomentował wypowiedź premiera Roman Giertych , udostępniając link do fragmentu filmu "Bitwa pod Wiedniem".

Politycy nawiązali do wypowiedzi Eisenberga, która padła w popularnym programie Jimmy'ego Fallona. Artysta - który niedawno zyskał polskie obywatelstwo - podzielił się wówczas z widzami kilkoma żartobliwymi refleksami odnośnie szkoleń wojskowych , które mają ruszyć w Polsce.

- Tak, dostałem polskie obywatelstwo . Osobiście nadał mi je prezydent. To było wspaniałe. To wielki zaszczyt - zaczął gwiazdor, po czym opowiedział anegdotę związaną z ostatnimi wydarzeniami, która wyjątkowo rozbawiła prowadzącego.

- Następnego dnia przeglądałem portale informacyjne i zobaczyłem, że Polska organizuje szkolenia wojskowe dla mężczyzn - powiedział. Po tym wyznaniu Fallon wybuchnął śmiechem, zapraszając aktora do programu już po tym, jak odbędzie owe szkolenie.

Eisenberg rzucił wówczas, że zastanawia się, czy sprawi ono, że "będzie wyglądać jakoś inaczej". - Pewnie nie dadzą mi do roboty nic, co sprawi, że nabiorę więcej mięśni - zażartował artysta.

W piątek premier Donald Tusk zapowiedział, iż "trwają prace przygotowujące na wielką skalę dobrowolne szkolenia wojskowe dla każdego dorosłego mężczyzny w Polsce ". - Do końca roku chcemy mieć gotowy model, aby każdy dorosły mężczyzna w Polsce był szkolony na wypadek wojny" - powiedział w Sejmie.

Jesse Eisenberg światową sławę zdobył m.in. dzięki roli Marka Zuckerberga w filmie "The Social Network", opowiadającym o powstaniu platformy społecznościowej Facebook. Jego przodkowie wyemigrowali do USA z terenów Polski i Ukrainy, a on sam od lat bada swoje związki z obydwoma krajami.