Trump odniósł się do składanej obietnicy. "Byłem nieco sarkastyczny"

- Byłem nieco sarkastyczny, kiedy to powiedziałem - stwierdził Donald Trump, odnosząc się do powtarzanej przez niego deklaracji, że "zakończy wojnę w Ukrainie w 24 godziny". Prezydent USA dodał, że w rzeczywistości chodziło mu o to, iż "chciałby ją zakończyć" i uważa, że może to zrobić. We fragmencie wywiadu z republikaninem padło także pytanie o przebieg rozmów z Kijowem i Moskwą.