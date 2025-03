"To nie może trwać. Jedynym logicznym rozwiązaniem jest, aby Kanada stała się naszym cennym 51. stanem. To całkowicie wyeliminuje wszystkie cła i inne problemy" - napisał w mediach społecznościowych w ostatni wtorek Trump, przekonując, że "sztuczna granica" między USA i Kanadą "w końcu zniknie".

"Wielu Kanadyjczyków chce, by Kanada stała się 51. stanem Ameryki. Myślę, że to świetny pomysł" - oznajmił Trump jeszcze w grudniu, przed objęciem urzędu prezydenta USA, sugerując tym samym aneksję ziem północnego sąsiada. Podobnych zapowiedzi było kilka.

Na pytanie "Czy co do zasady poparł(a)byś wstąpienie Kanady do Unii Europejskiej?" twierdząco odpowiedziało bowiem 46 proc. ankietowanych. Przeciwko dołączeniu do UE opowiedziało się 29 proc. badanych, a niewiele mniej nie miało zdania w tej kwestii.