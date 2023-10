We wtorek władze Strefy Gazy przekazały, że w izraelskim ataku z powietrza na szpital Al-Ahli w Gazie zginęło 500 osób . Izraelskie wojsko odrzuciło te oskarżenia, argumentując, że wedle ich ustaleń na medyczną placówkę spadła wadliwa rakieta wystrzelona przez organizację Palestyński Islamski Dżihad. Miał to być nieudany atak na Izrael .

Atak na szpital w Strefie Gazy. Joe Biden "zszokowany"

Jak powiedział rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby, prezydent Joe Biden jest oburzony i zasmucony śmiercią niewinnych ofiar w eksplozji w szpitalu w Gazie i rozkazał doradcom zebranie informacji na ten temat. Słowa te padły podczas briefingu na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Tel Awiwu.

Dodał, że amerykański przywódca, zszokowany tragedią w Gazie, rozmawiał na ten temat z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu oraz królem Jordanii Abdullahem II. Zdecydował później, by jednak nie przekładać swojej wizyty w Izraelu.

Kirby zapewnił też, że mimo fali rozruchów w Zachodnim Brzegu , jest przekonany, że prezydent USA może bezpiecznie przylecieć do Tel Awiwu. Powiedział jednocześnie, że rozumie decyzję prezydenta Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa o wycofaniu się z planowanego szczytu z udziałem przywódców USA, Palestyny, Egiptu i Jordanii w Ammanie , jak również o odwołaniu całego spotkania.

Prezydent USA z wizytą w Izraelu. "Będzie zadawał pytania jako przyjaciel"

Wcześniej prezydent USA polecił swojemu doradcy Jake'owi Sullivanowi oraz jego zespołowi zebranie więcej informacji na temat ataku na szpital. Kirby, pytany przez dziennikarzy, czy Biden wierzy w zapewnienia Izraela, że to nie jego działania były przyczyną śmierci wielu cywilów, nie odpowiedział wprost . - Z pewnością dostrzegamy, że bardzo mocno czują, że to nie było przez nich spowodowane - powiedział rzecznik.

- Prezydent chce usłyszeć od Izraelczyków ich pogląd na sytuację na miejscu i co bardziej kluczowe, ich cele, ich plany i ich intencje w nadchodzących dniach i tygodniach. I będzie zadawał im trudne pytania. Będzie zadawał je jako prawdziwy przyjaciel Izraela - podkreślił Kirby.

Wojna w Izraelu. Zginęło ponad 30 obywateli USA

Po spotkaniach z izraelskim rządem Biden wygłosi przemówienie oraz odbędzie rozmowy z rodzinami, którzy stracili bliskich w wyniku zamachów Hamasu , a także rodzinami zakładników i zaginionych. Kirby poinformował, że liczba zabitych obywateli USA na skutek zamachów wzrosła do 31.

Tymczasem libańska policja użyła gazu łzawiącego przeciwko setkom osób protestujących we wtorek wieczorem przed ambasadą USA w Bejrucie - podała agencja Reutera. Do protestów wezwał Hezbollah , oskarżając Izrael o tragiczny w skutkach atak na szpital w Gazie.

Przywódcy potępiają atak na szpital w Strefie Gazy

Natomiast WHO "silnie potępiła" atak na szpital Al-Ahli na północy Strefy Gazy. "Szpital działał, miał pacjentów oraz personel medyczny i opiekuńczy, a także osoby wewnętrznie przesiedlone, które się tam chroniły. Wstępne doniesienia wskazują na setki zabitych i rannych" - czytamy w oświadczeniu Światowej Organizacji Zdrowia.

- Był to atak na bezprecedensową skalę, ale WHO była świadkiem konsekwentnych ataków na opiekę zdrowotną na okupowanym terytorium palestyńskim - powiedział przedstawiciel WHO ds. terytoriów palestyńskich Richard Peeperkorn.