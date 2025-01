Izrael nie spocznie, dopóki "nie zostaną zrealizowane wszystkie jego cele wojenne", w tym powrót wszystkich zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy - oznajmił premier. Jak dodał, USA obiecały, że w razie potrzeby przekażą Izraelowi broń , aby mógł on wrócić do walki "z dużo większą siłą".

Strefa Gazy. Godziny do uwolnienia pierwszych zakładniczek

Portal Times of Israel podał w sobotę, że Siły Obronne Izraela zakończyły przygotowania do przyjęcia zakładników. Wojsko utworzyło trzy punkty w pobliżu granicy ze Strefą Gazy: w bazie Reim oraz na przejściach Karem Szalom i Erez. Tam uwolnione osoby otrzymają najpilniejszą pomoc lekarską i psychologiczną. Następnie pod wojskową eskortą zostaną przewiezione do szpitali, gdzie spotkają się z rodzinami. Szacuje się, że od momentu przekazania armii zakładników do czasu przewiezienia ich do szpitali upłynie około dwóch godzin.