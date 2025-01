Przełom na Bliskim Wschodzie. Hamas przekazał pierwsze zakładniczki

Trzy izraelskie zakładniczki zostały przekazane przez Hamas pracownikom Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Strefie Gazy - przekazała agencja Associated Press. Jak dodano, konwój jest w drodze do granicy z Izraelem. Ruch Hamasu to efekt zawartego porozumienia z Izraelem, które zakłada również zawieszenie broni w Strefie Gazy.