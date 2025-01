Palestyńscy więźniowie wracają do domów. Izrael uwolnił 90 osób

Portal "Times of Israel" podkreśla, że w pierwszej fazie zawieszenia broni, które zaczęło obowiązywać w niedzielę przed południem, z więzień zwolnionych ma zostać łącznie prawie 2 tys. Palestyńczyków .

Służba więzienna przewiozła wcześniej autobusami Palestyńczyków, którzy mieli zostać uwolnieni, do więzienia Ofer. Tam izraelskie służby wraz z pracownikami Czerwonego Krzyża sprawdzili tożsamość tych osób, zanim zostały one wypuszczone - dodał "Times of Israel".