Greta Thunberg. Ikona walki z globalnym ociepleniem?

Niektóre francuskie media opisały Thunberg jako "ikonę walki z globalnym ociepleniem" i "przywódczynię wysiłków o ochronę planety". Kiedyś rzeczywiście mogła nią być. Teraz jednak z kefiją, skandując hasła uderzające w Izrael oraz domagając się wyzwolenia Palestyny stała się - być może nieświadomie - uosobieniem tego, co konserwatywni komentatorzy we Francji nazywają " zielonym sojuszem ".

Trzy lata temu Jean Messiha , rzecznik Erica Zemmoura , kandydata w wyborach prezydenckich we Francji, napisał w ten sposób o dziwnej koalicji islamistów i ekologów. "Łączy ich kolor zielony. Ale nie tylko to. Łączy ich również totalitarne podejście do społeczeństwa".

Wśród obecnych na weekendowych wiecach we Francji była grupa osób z organizacji Soulèvements de la terre (Powstanie Ziemi). Nie ma wątpliwości, po czyjej stronie stoją oni w konflikcie w Strefie Gazy. W komunikacie prasowym opublikowanym trzy tygodnie po rzezi 1,2 tys. Izraelczyków z 7 października 2023 r. organizacja opisała członków Hamasu jako "palestyńskich bojowników". Napisano, że "mordercze ataki palestyńskich bojowników na izraelską ludność cywilną nie mogą usprawiedliwiać przyłączenia się do ataków rządu Benjamina Netanjahu na palestyńską ludność cywilną".

Kontrowersyjne metody ekologów

Opisując dla "The Spectator" przemoc w trakcie marcowego protestu, odniosłem się do książki (niewydana w Polsce - red.) dziennikarza Anthony'ego Cortesa pt. "Nadchodząca konfrontacja: Od oporu ekologów do ekoterroryzmu?". Autor spędził sporo czasu wśród grupy radykalnych ekologów i doszedł do wniosku, że byli oni kimś więcej niż tylko "ekowojownikami".