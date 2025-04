Był tłumaczem papieża. "Modlę się, aby to zostało z jego nauki"

Ksiądz Robert Woźniak, profesor nauk teologicznych i specjalista teologii dogmatycznej, w 2016 r. był tłumaczem papieża Franciszka podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. - To były najlepsze rekolekcje w moim życiu, zawsze będę to powtarzać . Z jednej strony był to bardzo niespokojny czas, bo wiele się działo, sporo spotkań. Z drugiej strony te wszystkie momenty, w których byłem z nim sam na sam. Jego takt, jego kultura osobista i jego bardzo prosta, szlachetna i głęboka wiara - opowiada w rozmowie z Interią duchowny.

- Po papieżu zostanie przede wszystkim to, co napisał w "Evangelii Gaudium", o rewolucji czułości . O przeżywaniu bliskości w Kościele. To była taka złota nić całego pontyfikatu, która pod koniec, szczególnie w ostatnich latach, doprowadziła do wykształcenia się idei synodalności. Oczywiście ona nie jest nowa w Kościele. Synodalność, którą papież Franciszek rozumiał jako pewną kulturę odnoszenia się do siebie wszystkich członków Kościoła. W duchu miłości, akceptacji i przebaczenia, ale najbardziej słuchania Boga - tłumaczy ksiądz profesor.

- To była forma powrotu do źródeł. Dla Franciszka ważny był powrót do Kościoła pierwotnego, do Kościoła apostolskiego. To nie jest taki powrót, że zostawiamy to co mamy dzisiaj, całe doświadczenie dwóch tysięcy lat i chcemy odtworzyć to, co było kiedyś - wyjaśnia nasz rozmówca.