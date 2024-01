Znana z kontrowersyjnych form protestu przeciwko zmianom klimatu niemiecka grupa Last Generation ("Ostatnie Pokolenie") ogłosiła, że kończy z akcjami polegającymi na przyklejaniu się do ulic i przedmiotów. Zamiast tego jej członkowie skupią się na organizowaniu masowych protestów oraz docieraniu do osób i instytucji, które obwiniają o ocieplenie klimatyczne.

Last Generation kończy z klejem

W poniedziałek członkowie organizacji Last Generation ogłosili na swojej stronie internetowej, że zmienią formę sprzeciwu wobec postępującego ocieplenia klimatu . Odchodzą od budzących duże emocje protestów, polegających na przyklejaniu się do ulic.

Ta forma sprzeciwu powodowała w ostatnich dwóch latach duże zamieszanie. Członkowie Last Generation w szczycie komunikacyjnym przyklejali się do asfaltu między innymi w Berlinie w 2023 roku, tamując w ten sposób ruch i powodując poważne utrudnienia w transporcie.

W październiku 2022 roku 18-letnia członkini Last Generation przykleiła się do radiowozu w Berlinie . Z kolei w Holandii inny aktywista przykleił ręce do stołu w studiu telewizyjnym.

O Last Generation zrobiło się głośno pw lipcu 2023 roku. Zablokowane zostały lotniska w Düsseldorfie i Hamburgu , po tym jak aktywiści przykleili się do pasa startowego, paraliżując ruch lotniczy.

Co zamiast kleju? Masowe protesty

Tego typu akcje budziły duże kontrowersje, a prokuratorzy w Niemczech zaczęli nawet rozważać traktowanie tej grupy jako organizacji przestępczej . Teraz Last Generation zdecydowało się na odejście od tej formy demonstracji.

Zamiast tego organizacja ogłosiła, że będzie protestować w inny sposób. Aktywiści mają się skupić na "zgromadzeniach nieposłuszeństwa", które będą "nie do zignorowania" - twierdzi Last Generation.

Grupa klimatyczna zapowiedziała, że od marca planuje organizować "zgromadzenia nieposłuszeństwa", zamiast tworzyć małe grupy, które wcześniej blokowały ruch w miastach. Mają to być masowe demonstracje, z dużą liczbą uczestników.

Będą konfrontacje przed kamerami

Oprócz tego Last Generation planuje również konfrontacje z "odpowiedzialnymi za niszczenie klimatu", czyli z politykami i decydentami. Ten sprzeciw ma się odbywać w obecności kamer. Jako inspirację do tego typu działania aktywiści wskazują akcje amerykańskiej grupy Climate Defiance, która pojawiała się między innymi u przedstawicieli administracji Joe Bidena.

Członkowie niemieckiej grupy planują ponadto częstą obecność w "miejscach niszczonych przez wydobycie paliw kopalnych". Last Generation zaapelowała oprócz tego do prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera, by "szczerze i publicznie" informował o stanie klimatu oraz o tym, jak zapobiegać niekorzystnym zmianom.

Źródło: Euronews, Letztegeneration.org

***

