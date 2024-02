Greta Thunberg przed sądem. Zapadł wyrok

Greta Thunberg w piątek została oczyszczona z zarzutu naruszenia porządku publicznego dotyczącego zdarzenia z 17 października 2023 roku. Szwedzkiej aktywistce zarzucano, że złamała prawo , nie stosując się do poleceń policji, która nie zezwoliła na kontynuację protestu.

Thunberg stawiła się przed londyńskim sądem, już wcześniej zaprzeczając naruszeniu ustawy o porządku publicznym. To samo zadeklarowało czworo pozostałych oskarżonych.

Greta Thunberg oczyszczona z zarzutu. Sędzia o "pokojowym proteście"

Według sędziego Sądu Magistrackiego londyńskiej gminy Westminster Johna Law w sprawie brak było dowodów dotyczących rzekomego naruszenia ustawy o porządku publicznym przez Thunberg i resztę współoskarżonych. Jak zarzucano, mieli oni złamać art. 14 ustawy, blokując wejście do hotelu.

Tłumaczył on, że rozkazy policji wobec protestujących były "tak niejasne, że aż niezgodne z prawem". W związku z tym osoby, które nie zastosowały się do nich, "w rzeczywistości nie popełniły przestępstwa".

- To dla mnie dość uderzające, że nie zebrano żadnych zeznań świadków od kogokolwiek w hotelu, około tysiąca osób ani innych osób, które próbowałyby dostać się do środka - mówił sędzia, zwracając też uwagę, że "nie znaleziono dowodów na to, że ruch któregokolwiek pojazdu został w związku z protestem utrudniony". Nie znaleziono również dowodów na ewentualną ingerencję w pracę służb ratunkowych czy "jakiekolwiek zagrożenie dla życia".