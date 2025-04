Papież Franciszek od inwazji Rosji na Ukrainę , a więc od 24 lutego 2022 r. starał się doprowadzić do negocjacji pokojowych . Już 25 lutego, poza protokołem złożył wizytę w ambasadzie Rosji przy Stolicy Apostolskiej, gdzie wyraził zaniepokojenie wojną. Zaapelował wówczas o otoczenie troską dzieci, chorych i wszystkich cierpiących. Wieczorem tego samego dnia papież zadzwonił do zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego abp. Światosława Szewczuka. Z kolei w rozmowie telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim Franciszek wyraził "głęboki ból z powodu tragicznych wydarzeń rozgrywających się na Ukrainie".

"To złość; nie wiem, czy została sprowokowana, ale może tak ułatwiona" - miał powiedzieć papież. Wyznał również, że nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy słuszne jest dostarczanie broni Ukraińcom . "Nie umiem odpowiedzieć, jestem za daleko" - ocenił. "Jasną rzeczą jest to, że na tej ziemi wypróbowywana jest broń. Rosjanie wiedzą teraz, że czołgi na niewiele się zdają i myślą o innych rodzajach broni. Wojny prowadzi się po to, by wypróbować broń, jaką wyprodukowaliśmy" - powiedział papież. W mediach posądzono go wówczas o naiwność, nieprzygotowanie i infantylizm polityczny.

Poza tym, mimo zaproszeń kierowanych zarówno ze strony władz Ukrainy , jak i duchownych w tym kraju, swoją wizytę w Kijowie papież uzależnił od spotkania z prezydentem Rosji. "Do Kijowa na razie nie jadę. (…) Najpierw muszę pojechać do Moskwy, muszę spotkać się z Putinem " - powiedział w wywiadzie. Władze w Kijowie oceniły te słowa papieża jako "wpisujące się w narrację rosyjskich władz".

"Wolę myśleć o tym w ten sposób, bo mam wielki szacunek do narodu rosyjskiego, do humanizmu. Wystarczy wspomnieć o Dostojewskim, który do dziś nas inspiruje. Inspiruje chrześcijan do myślenia o chrześcijaństwie" - powiedział papież, cytowany przez serwis Vatican News. Podkreślił też, że "ma wielką sympatię do narodu rosyjskiego i wielki sentyment do narodu ukraińskiego".