Niemcy. Olaf Scholz drażni i irytuje partnerów w UE

Niemcy "mają problem z przywództwem"

Wcześniejsze koalicje także nie były wzorem harmonii, a tzw. niemieckie głosowanie - niezdolność do znalezienia wspólnej linii - wiele razy zmuszała Berlin do wstrzymywania się od głosu na unijnych szczytach. To dobrze znana praktyka w Brukseli.

Bałagan w koalicji Olafa Scholza

Dysfunkcjonalność jest dostrzegana przez niemieckich dyplomatów i, jak skarżył się stały przedstawiciel tego kraju przy UE w liście, który wyciekł do mediów w 2023 r., szkodzi to niemieckiej wiarygodności.

Olaf Scholz nowicjuszem na salonach

Bliscy współpracownicy Scholza zdecydowanie odrzucają twierdzenia, że ich szef jest nieskuteczny w Europie. Wskazują na jego wsparcie dla ukraińskiego wniosku o przystąpienie do UE. Przypominają, że to niemiecki kanclerz miał zaproponować przy stole negocjacyjnym premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi, by napił się kawy "poza salą obrad" i w ten sposób utorował drogę do historycznej decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Kijowem. Wskazuja na przewodnictwo Scholza w sprawie rozwijania europejskiego projektu obrony powietrznej.