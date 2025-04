Gorąco w Sejmie. "Jarku, uspokój posłów", prezes PiS wszedł na mównicę

- Lider Konfederacji, pan Sławomir Mentzen, powinien przeprosić katolików polskich za to, co powiedział o papieżu Franciszku, mówiąc, że jest to komunista z Ameryki Południowej - powiedział w Sejmie Roman Giertych.

- To jest dopiero początek, skala wyprowadzenia tych pieniędzy jest znacznie większa, koledzy, spółki i panie prezesie Kaczyński, mówię to do pana, to pana ludzie stworzyli ten korupcyjny złodziejski system - stwierdził Nitras, odnosząc się do działań agentów CBA, którzy prowadzą w czwartek przeszukania w siedzibach PKOl i PZKosz.