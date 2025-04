Zaznaczył też, że zakupiony pojazd pozwolił na dostosowanie floty samochodowej urzędu do wymogów Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Rzecznik wyjaśnia, że tesla nie jest standardową limuzyną marszałka. - Elektryczny samochód marki Tesla jest sporadycznie wykorzystywany do podroży służbowych . Do realizacji obowiązków służbowych z elektrycznego samochodu marki Tesla korzystają również inni upoważnieni pracownicy urzędu marszałkowskiego w Lublinie - podkreśla Małecki.

Czym zatem jeździ marszałek? Zgodnie z informacją przekazaną nam przez rzecznika Stawiarski ma do dyspozycji Skodę Superb , kupioną w 2024 roku za 259 530,00 zł . Małecki zaznacza, że w tej sumie zawiera się pakiet ubezpieczeń i dodatkowy, zimowy komplet opon.

Jak się dowiadujemy, ze skody Stawiarski korzysta też w celach prywatnych. - Marszałek województwa, zgodnie z zarządzeniem z 22 września 2022 r., jest uprawniony do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, na podstawie zawartego porozumienia. Marszałek od stycznia 2024 r. do kwietnia 2025 r., korzystał z samochodu marki Skoda Superb - wyjaśnia w komentarzu dla Interii Małecki.