Kanclerz Niemiec Olaf Scholz przybył we wtorek do Warszawy i został powitany przez premiera Donalda Tuska. "Że akurat przy okazji tej wizyty jest mowa o przywództwie w Europie... O co tu może chodzić?" - komentują wizytę politycy PiS. Spotkanie obu przywódców oceniają przez pryzmat wpisu, który zamieścił w sieci szef rządu. Napisał w nim o silnym przywództwie i wspólnym stanowisku w kwestiach bezpieczeństwa. Wizyta Scholza w Polsce ma związek z pierwszymi od 2018 roku międzyrządowymi konsultacjami.