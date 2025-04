Do udziału w konklawe po śmierci papieża Franciszka uprawnionych jest 135 kardynałów. Do udziału w wyborze nowego Ojca Świętego mają prawo ci hierarchowie, którzy nie ukończyli jeszcze 80 lat.

Ten domaga się dopuszczenia do udziału w konklawe, choć utracił takie prawo. Stało się to po tym, jak wezwał go do siebie papież Franciszek i zwolnił go z funkcji prefekta kongregacji oraz pozbawił "praw związanych z godnością kardynała".