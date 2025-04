Jak poinformowała agencja TASS, były dowódca 58. Armii i generał dywizji Iwan Popow został skazany na karę pięciu lat kolonii o zaostrzonym rygorze . Sąd wojskowy podjął również decyzję o pozbawienia mężczyzny stopnia wojskowego. Dowódca nie przyznał się do winy.

Rosyjska administracja anektowanego obwodu zaporoskiego chciała wykorzystać te "wyroby" do świadczenia pomocy humanitarnej.

Natomiast według agencji Interfax Siergiej Buinowski , który jest prawnikiem Popowa ,poinformował, że na obecnym etapie wojskowemu odmówiono zgody na wysłanie go na linię frontu w Ukrainie .

Zatrzymanie rosyjskiego generała. Wysłał list otwarty do Putina

Służby rosyjskiego zatrzymały Iwana Popowa w maju 2024 r. i umieściły go w areszcie śledczym . Z kolei w lipcu zastąpiono obowiązujące obostrzenie aresztem domowym .

Następnie w lutym 2025 r. rosyjski sąd ponownie zdecydował o przeniesieniu generała do aresztu śledczego z powodu naruszeń, których się dopuścił. Popow miał między innymi wyjechać bez pozwolenia z Tambowa - miejsca, gdzie toczy się postępowanie sądowe - do Moskwy .

Miesiąc później były dowódca 58. Armii wystosował list otwarty do prezydenta Rosji Władimira Putina, w którym napisał, że został "poddany nieuzasadnionemu ściganiu" oraz poprosił jednocześnie przywódcę o "przywrócenie go do służby".