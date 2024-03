Monika Pawłowska w Sejmie. Zostanie posłanką niezrzeszoną?

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Polityczna burza o mandaty

Odwołania trafiły do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Doszło do losowania sędziów, który mieli zająć się sprawą. W sprawie Wąsika skład sędziowski Izby Pracy złożony był z sędziów orzekających w SN od niedawna - po 2018 roku. W sprawie Kamińskiego skład sędziowski w Izbie Pracy złożony był z sędziów orzekających w tym sądzie jeszcze przed 2018 rokiem. 4 stycznia wylosowany sędzia uznał, że w sprawie Macieja Wąsika Izba Pracy nie jest właściwą do zajęcia się tym tematem i przekazał sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Akta przekazał również fizycznie.