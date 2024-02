- Nasza rekomendacja była jasna, a że pani poseł jej nie zrealizowała, to jest jej decyzja - powiedział w środę rano Piotr Müller w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24. To reakcja posła PiS na objęcie mandatu poselskiego po Mariuszu Kamińskim przez Monikę Pawłowską. Zdaniem partii były szef MSWiA pozostaje parlamentarzystą, a mandat Pawłowskiej jest "nielegalny".

- My nie widzimy możliwości obsadzania tych mandatów (Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika - red.) przez kolejnych (kandydatów - red.) na liście - deklarował z kolei Jarosław Kaczyński we wtorek wieczorem w rozmowie z TV Republika.

Monika Pawłowska nie zostanie przyjęta do klubu PiS

Słowa prezesa PiS i Piotra Müllera przekreślają pierwotne założenia Moniki Pawłowskiej. Jeszcze w środę rano w programie "Tłit" wp.pl powiedziała: - Liczę na to i będę bardzo zabiegać o to, żebym była przyjęta do klubu Prawa i Sprawiedliwości .

Jak stwierdziła, "na razie nie widzi podstaw" , by miała zostać wykluczona z ugrupowania. - Nikt się ze mną (w sprawie nieprzyjęcia do klubu lub wyrzucenia z partii - red.) nie kontaktował - przekazała.

Komentując zarzuty PiS, Pawłowska podkreśliła we wtorek przed południem, że "ufa i wierzy", iż adresowane do niej pismo Szymona Hołowni z 9 lutego ws. objęcia mandatu po byłym szefie MSWiA jest zgodne z prawem. - Nie mnie to oceniać, ocenią to sądy i PKW. Ja odpowiadam na pismo pana marszałka - dodała.