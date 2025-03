- Oni są pod takim wpływem, by zakończyć tę rzecz, bo Ukraina chce ją zakończyć - myślę, że musi ją zakończyć i Rosja chce ją zakończyć - powiedział Trump podczas poniedziałkowego posiedzenia gabinetu. Prezydent USA odpowiedział w ten sposób na pytanie o sugestię prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w wywiadzie dla tygodnika "Time", że ludzie z jego otoczenia są pod wpływem rosyjskiej propagandy.

- Uważam, że Rosji udało się wpłynąć na niektórych ludzi w zespole Białego Domu. Sygnał (od Rosji) dla Amerykanów był taki, że Ukraińcy nie chcą zakończenia wojny i że należy coś zrobić, aby ich do tego zmusić - powiedział ukraiński prezydent.

Informacje amerykańskiego wywiadu przeczyły , by Ukraińcy zostali otoczeni, choć zarówno Trump, jak i Witkoff sugerowali, że uwierzyli słowom Putina.

W poniedziałek w obronie Witkoffa - który sugerował też, że rosyjskie żądania terytorialne są zasadne , a ambicje Putina ograniczone tylko do kilku regionów Ukrainy stanął wiceprezydent J.D. Vance.

"Steve Witkoff to świetny facet, który wykonuje niesamowitą robotę. Ludzie, którzy go krytykują, są wściekli, że odnosi sukcesy tam, gdzie oni przez 40 lat ponosili porażki. Okazuje się, że duża część dyplomacji sprowadza się do prostej umiejętności: nie bądź idiotą" - napisał Vance na platformie X.