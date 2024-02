- Koalicja rządząca, z marszałkiem Hołownią na czele, nie uznaje tego wyroku Izby Kontroli Nadzwyczajnej, ale kiedy ta sama izba potwierdza ważność wyborów, to już uznaje, bo to są ich mandaty - stwierdził Andrzej Duda.

Monika Pawłowska reaguje na słowa prezydenta. Chce spotkania

Pytany o to, czy namawiałby Pawłowską do tego, by nie przyjmowała mandatu, prezydent odparł: - Gdyby rozmawiała ze mną prosiłbym, żeby się wstrzymała do czasu wyjaśnienia tej sprawy w pełni.