Opinia24 na zlecenie RMF FM zadała grupie 1000 Polaków pytanie: "Czy byłby Pan gotów/byłaby Pani gotowa skorzystać z takiego szkolenia?" . 54 proc. badanych odpowiedziało negatywnie - przy czym co trzeci ( 33 proc. ) wskazał "zdecydowanie nie", a co piąty ( 21 proc. ) "raczej nie".

Najmniej chętnych (łącznie) do zapoznania się ze strukturami Wojska Polskiego jest wśród zwolenników Konfederacji (60 proc.) oraz Prawa i Sprawiedliwości (59 proc.), a także kobiet (50 proc.) oraz osób w wieku 40-49 lat (57 proc.).

Najwięcej chętnych do udziału w szkoleniach wojskowych jest wśród zwolenników Trzeciej Drogi . 50 proc. z nich wyraziło gotowość, z czego 15 proc. zdecydowanie, a 35 proc. raczej. Wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości 15 proc. jest zdecydowanie zainteresowanych, a wśród popierających Koalicję Obywatelską 21 proc. mówi zdecydowane "tak" szkoleniom.

Badanie pojawiło się niespełna miesiąc po medialnej zapowiedzi premiera, zgodnie z którą do końca 2027 roku możliwość przeszkolenia 100 tys. osób.

- Musimy zwiększyć zdecydowanie możliwości państwa, by każdy zainteresowany, każda zainteresowana szkoleniem wojskowym mógł i mogła w nim uczestniczyć - powiedział Donald Tusk. Lider Platformy Obywatelskiej zwracał także uwagę na liczebność wojsk walczących w Ukrainie - siły Kijowa dysponują obecnie ok. 800 tysiącami ludzi, a armia rosyjska liczy ok 1,3 mln żołnierzy.