Do kuriozalnej sytuacji doszło w sobotę na trasie z Los Angeles do Szanghaju. Lot, który miał trwać 13,5 godziny został szybko zakłócony incydentem, do którego doszło niecałe dwie godziny po starcie.

Niespodziewanie samolot zawrócił i to nie od punktu startu, lecz do San Francisco. Powód zaskoczył pasażerów - okazało się, że jeden z pilotów zapomniał niezbędnego do odbycia podróży paszportu.

Nieplanowany postój w San Francisco pozwolił przewoźnikowi skompletować nową załogę. Jak linie lotnicze United dodały w oświadczeniu przesłanym redakcji CNN, pasażerowi otrzymali też bony na posiłki i rekompensatę.

USA. Pilot zapomniał paszportu. Pasażerowie nie kryli złości

Serwis podróżniczy View From The Wing przekazał, że kwota bonu miała wynosić 15 dolarów (niecałe 60 zł). Zdaje się, że to nie wystarczyło, by ostudzić nastroje podróżnych.

"Lot UA198 przekierowany do San Francisco, bo pilot zapomniał paszportu? Teraz utknęliśmy na ponad sześć godzin. Zupełnie nie do przyjęcia" - komentowali pasażerowie na portalu X, dopytując o odszkodowanie.

W odpowiedzi linie lotnicze udostępniły link do strony z informacjami, jak po nie wystąpić.

Lot wznowiono po sześciu godzinach, a przewoźnik przeprosił pasażerów za zaistniałą sytuację.

Źródło: CNN, "The Independent"

