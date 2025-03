Kosmiczny wir na polskim niebie. To zrzut paliwa z Falcona 9

Po zakończeniu fazy wynoszenia, pierwszy stopień rakiety Falcon 9 powrócił na Ziemię, lądując na Landing Zone 1 na Cape Canaveral, co było jego drugim udanym lotem - wcześniej wspierałmisję Starlink. Przelot rakiety był widoczny na niebie nad Polską .

- Jego orbita była ustawiona w taki sposób, że podczas pierwszego przelotu przelatywał nad centralną Europą, a podczas drugiego przelotu, do którego doszło krótko po 21, przelatywał trochę bardziej nad wschodnią Europą - wyjaśnił Wójcicki.

Tłumaczył, że podczas planowanej deorbitacji, zanim drugi stopień rakiety wejdzie w atmosferę i spłonie, często dochodzi do zrzutu resztek paliwa. Dzieje się to już w przestrzeni kosmicznej - kilkaset kilometrów nad Ziemią - gdzie nie ma powietrza, więc wyrzucone gazy nie rozpraszają się chaotycznie, lecz tworzą symetryczne struktury .

Wójcicki wskazał również, że jeśli rakieta obraca się wokół własnej osi (co jest często celowe, by ustabilizować lot), wypuszczane z dysz paliwo układa się w kształt spirali lub wiru, przypominający świetlistą galaktykę .

Wójcicki zapewnił, że zrzut paliwa nie jest w żaden sposób niebezpieczny dla ludzi na Ziemi, gdyż jest ono rozpraszane na "gigantyczną przestrzeń" , wysoko, 300-400 km ponad granicą atmosfery w formie gazu, "ale nawet gdyby te cząsteczki paliwa wchodziły w atmosferę, to z tak dużą prędkością, że by się momentalnie spaliły".

- Polowałem dosłownie kilkanaście dni temu na zjawisko kosmicznego wiru , gdy inny Falcon 9 startował, wtedy niestety warunki okazały się nie do końca sprzyjające - podał ekspert.

Przyznał, że dzisiejszy widok trochę go zaskoczył z uwagi na to, że "SpaceX ewidentnie skraca do minimum czas przebywania na orbicie drugiego stopnia swoich rakiet".