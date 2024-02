PiS reaguje na ruch Moniki Pawłowskiej. "Czym przekonał marszałek Hołownia"

Hołownia zapowiedział wtedy, że wyśle do Pawłowskiej pismo , argumentując, że zależy mu, by "Sejm pracował w jak najpełniejszym składzie".

Politycy PiS reagują na ruch Moniki Pawłowskiej.

We wtorek jasne stało się, że Monika Pawłowska objęła wolny mandat poselski . - Jestem po rozmowie z marszałkiem Sejmu. Czuję się członkiem PiS, a po ślubowaniu będę chciała przystąpić do klubu - zapowiedziała. - Nie mnie oceniać, czy Mariusz Kamiński jest posłem - dodała. Wskazała również, że - jeśli klub PiS nie zgodzi się na jej wstąpienie w szeregi partii - pozostanie posłanką niezrzeszoną.

Ruch Pawłowskiej w rozmowie z Interią komentuje też posłanka Anita Czerwińska . - Sejm liczy 460 posłów i nie ma wakatów. Przyjmowanie propozycji marszałka to przyjęcie zaproszenia do bezprawnych działań. Nie tłumaczy tego ogromna chęć bycia posłem, która także kazała wycofać się ze wcześniejszych deklaracji i oświadczeń pani poseł. Czym przekonał marszałek Hołownia , zapewne dowiemy się niebawem - podsumowuje.

Mandaty Kamińskiego i Wąsika. Konflikt w Sądzie Najwyższym

Odwołania trafiły do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego. Doszło do losowania sędziów, który mieli zająć się sprawą. W sprawie Wąsika skład sędziowski Izby Pracy złożony był z sędziów orzekających w SN od niedawna - po 2018 roku. W sprawie Kamińskiego skład sędziowski w Izbie Pracy złożony jest z sędziów orzekających w tym sądzie jeszcze przed 2018 rokiem. 4 stycznia wylosowany sędzia uznał, że w sprawie Macieja Wąsika Izba Pracy nie jest właściwą do zajęcia się tym tematem i przekazał sprawę do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Akta przekazał również fizycznie.