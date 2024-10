Według badania, pierwsze miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia i prezydent Andrzej Duda (po 47 proc. zaufania). W ocenach Hołowni, przy identycznym jak miesiąc wcześniej poziomie zaufania, CBOS zarejestrował minimalny wzrost odsetka badanych, którzy mu nie ufają (o 2 pkt. proc.). W przypadku Dudy zaobserwowano jednopunktowy wzrost zaufania i taki sam wzrost nieufności. Reklama

Jak podkreśla CBOS, biorąc pod uwagę nie tylko poziom zaufania, ale i negatywne noty uzyskiwane przez obu liderów rankingu społecznego zaufania, w sumie trochę lepsze notowania ma marszałek Sejmu. Nieufność w stosunku do niego deklaruje obecnie 37 proc. ankietowanych, zaś prezydentowi nie ufa 42 proc. respondentów.

Ranking zaufania do polityków. Szef MON na podium

Kolejne dwa miejsca w rankingu, z nieznaczną tylko stratą, zajęli: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent stolicy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski. Obaj uzyskali po 46 proc. deklaracji zaufania, w obu przypadkach o 2 pkt proc. więcej niż w sierpniu. W ocenach tych polityków przeważają pozytywne noty, choć brak zaufania w większym stopniu dotyczy Trzaskowskiego (39 proc. nieufności) niż Kosiniaka-Kamysza (27 proc.).

Pierwszą piątkę polityków cieszących się największym zaufaniem społecznym zamyka premier Donald Tusk, któremu ufa 40 proc. ankietowanych (o 1 pkt proc. więcej niż w sierpniu i prawie tyle samo co w lipcu - 41 proc.). Brak zaufania do Tuska deklaruje 47 proc. respondentów, a więc minimalnie mniej niż w sierpniu (spadek o 1 pkt proc.) i tyle samo co w lipcu. Reklama

Prawie tyle samo deklaracji zaufania co premier uzyskał we wrześniu szef MSZ Radosław Sikorski, któremu - po sierpniowym spadku - znowu przybyło sympatyków. Obecnie Sikorskiemu ufa 39 proc. ankietowanych, o 5 pkt proc. więcej niż w sierpniu. Nadal jednak utrzymuje się dość wysoki odsetek badanych, wśród których polityk ten budzi nieufność (36 proc. - tyle samo co w sierpniu).

Sondaż CBOS. Jak wypadł Krzysztof Bosak?

Na zbliżonym poziomie kształtuje się zaufanie do jednego z liderów Konfederacji Krzysztofa Bosaka. Zaufaniem obdarza go 38 proc. respondentów, a więc nieznacznie mniej niż w sierpniu (spadek o 1 pkt proc.), jednocześnie nieco więcej wyraża w stosunku do tego polityka nieufność (34 proc., wzrost o 3 pkt proc.).

CBOS zauważyło, że zaufanie do pozostałych uwzględnionych w badaniu przedstawicieli sceny politycznej nie przekracza jednej trzeciej wskazań. 33 proc. obdarza zaufaniem minister edukacji Barbarę Nowacką (wzrost o 2 punkty), zaś nie ufa jej 26 proc. (tyle samo co w sierpniu).

Również 33 proc. ma zaufanie do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara (spadek o 1 pkt proc.). Nie ufa mu jednak nieco więcej osób niż w sierpniu (28 proc., wzrost o 3 pkt proc.). Reklama

Jak podkreślono, na tym samym poziomie utrzymuje się zaufanie do niezmiennie bardzo krytycznie odbieranego, budzącego nieufność większości Polaków byłego premiera Mateusza Morawieckiego - 33 proc. deklaracji zaufania wobec 54 proc. deklaracji nieufności (wzrost o 1 pkt proc.).

Ranking zaufania. Lider PiS na równi z marszałek Senatu

Na kolejnych pozycjach rankingu z trochę mniejszym zaufaniem (po 29 proc. deklaracji) znaleźli się: marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, były minister obrony i przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Spośród przedstawicieli sceny politycznej uwzględnionych we wrześniowym badaniu zdecydowanie największą nieufność budzi Jarosław Kaczyński (60 proc.). Drugie miejsce w tym negatywnym rankingu zajmuje były premier Mateusz Morawiecki (54 proc.). Na kolejnych pozycjach rankingu nieufności lokują się: Donald Tusk (47 proc.), Mariusz Błaszczak (45 proc.) oraz Andrzej Duda (42 proc.).

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach od 12 do 22 września 2024 r. na próbie liczącej 941 osób (w tym: 64,2 proc. metodą CAPI, 23 proc. - CATI i 12,9 proc. - CAWI). Reklama

----

