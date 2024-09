Kongres PiS i wielkie połączenie. Do gry wchodzi nowy gracz

Michał Woś, a nie jak wcześniej planowano - Beata Kempa - ma być jednym z członków kierownictwa PiS, jeśli dojdzie do oficjalnego połączenia tej partii z Suwerenną Polską. Woś będzie zastępował Zbigniewa Ziobrę do czasu jego powrotu do zdrowia. Kempa wypadła z tej układanki wskutek przyjęcia funkcji doradcy prezydenta Andrzeja Dudy.