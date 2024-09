Najnowszy sondaż prezydencki. Wielu Polaków nie ma swojego kandydata

We wrześniowym badaniu CBOS zapytał ankietowanych, kto byłby ich zdaniem najlepszym kandydatem na prezydenta. Co ważne, było to pytanie otwarte i badani sami wskazywali osobę, która ich zdaniem najlepiej sprawdziłaby się w roli prezydenta, innymi słowy sami przedstawiali propozycje. Nie musieli ograniczać się wyłącznie do zgłaszanych dotąd kandydatów, czy nawet tylko do postaci ze sfery politycznej.

Reklama