Na pierwszym miejscu rankingu zaufania wyborców znalazł się premier Mateusz Morawiecki, który wrócił na pierwsze miejsce po raz pierwszy od października. Morawieckiemu ufa 37,6 proc. badanych (o 0,2 pkt proc. więcej niż w grudniu).



Drugi jest Rafał Trzaskowski z wynikiem 36,8 proc. poparcia. Ufa mu o 1,1 pkt proc. mniej respondentów niż w grudniu. Trzaskowski dotychczas był liderem rankingu. Prezydent Warszawy stracił prowadzenie w zestawieniu.



Na trzecim miejscu znalazł się prezydent Andrzej Duda, któremu ufa 35,7 proc. badanych. Duda w stosunku do grudnia stracił 2,1 pkt proc. Jednocześnie zaufanie dla głowy państwa jest najgorsze od kwietnia 2017 roku, kiedy to Dudzie ufało 34,6 proc. badanych.

Duże straty Hołowni i Tuska

Pozytywne oceny 32,9 proc. badanych (-1,1 pkt proc.) dały czwarte miejsce liderowi Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.



Piąty był Szymon Hołownia z zaufaniem na poziomie 30,6 proc. (-3,8 pkt proc.). Dla Hołowni to najgorszy rezultat od września, kiedy to opowiedziało się za nim 30,2 proc. zapytanych.



Liderowi Platformy Obywatelskiej Donaldowi Tuskowi ufa 29 proc. badanych (-3,7 pkt proc.). Tusk wrócił więc do poziomu z marca ubiegłego roku, kiedy ufało mu 27,8 proc. respondentów.



Dla Hołowni i Tuska oznacza to największe spadki zaufania wśród badanych.



W pierwszej dziesiątce rankingu zaufania są jeszcze: wicepremier i prezes PiS Jarosław Kaczyński - 28,9 proc. (+2,4 pkt proc.), marszałek Senatu Tomasz Grodzki - 27,8 proc. (+2,8 pkt proc.), marszałek Sejmu Elżbieta Witek - 26,5 proc. (+2,2 pkt proc.) oraz współlider Lewicy Robert Biedroń - 25,1 proc. (+1,1 pkt proc.).

Bosak z największym wzrostem zaufania

Poza dziesiątką są: Jacek Sasin - 24,7 proc. (+2,7 pkt proc.), Zbigniew Ziobro - 23,2 proc. (+1,1 pkt proc.) i Krzysztof Bosak - 21,7 proc. (+6,2 pkt proc.).



Polityk Konfederacji zanotował w tym miesiącu najwyższy wzrost zaufania respondentów. Były kandydat Konfederacji na prezydenta tak wysokie poparcie miał w październiku 2020 r., kiedy ufało mu 23,4 proc. pytanych.



Na dalszych miejscach uplasowali się: Adam Niedzielski - 21,2 proc. (-2,8 pkt proc.), Piotr Gliński - 18,6 proc. (+0,8 pkt proc.), Paweł Kukiz - 18,1 proc. (-0,6 pkt proc.) oraz Przemysław Czarnek - 16,7 proc. (+0,4 pkt proc.).

Sondaż dla Onetu został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 14-15 stycznia 2022 r. na próbie 1,1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).